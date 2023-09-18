عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم الوطني الـ 93 للسعودية.. ننشر برنامج شؤون الحرمين لتجسيد مفهوم حب الوطن

الدكتور عبدالرحمن
الدكتور عبدالرحمن السديس

أعدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، برنامجًا منوعًا للاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، بما يليق بمكانتها، ويتضمن العديد من البرامج والفعاليات، والمناشط والندوات، وحلقات النقاش والمحاضرات، والمسابقات؛ لتجسيد مفهوم مبدأ حب الوطن، وتأصيله كونه واجبًا دينيًا ومطلبًا وطنيًا.

تجسيد مفهوم مبدأ حب الوطن

وأكَّد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة أكملت استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني «نحلم ونحقق»، وحشدت كل جهودها لإبراز مخرجات هذا اليوم المبارك، بحزمة من البرامج والفعاليات والمناشط والمسابقات؛ بما يواكب هذه المناسبة الوطنية الكبرى.

وقال رئيس الشؤون الدينية، إن حب الوطن من الدين، ومن رسالته السمحة الوسطية، مضيفًا أن مناشط اليوم الوطني، تتضمن العديد من الفعاليات والندوات وحلقات النقاش، والمحاضرات والمسابقات، التي تأصل حب الوطن من الناحية الدينية، وتركز على أهمية اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، ولزوم البيعة الشرعية، والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتعزيز قيم المواطنة، وإثراء تجربة المنسوبين الدينية والوطنية.

وتتضمن محاور اليوم الوطني، حب الوطن في القرآن والسنة، وتعزيز المملكة العربية السعودية الدينية ومميزاتها، وإبراز جهودها في خدمة الشؤون الدينية، فضلًا عن إعزاز الشأن الديني في الحرمين الشريفين، وقاصديهما، وتسليط الضوء على جهود رئاسة الشؤون الدينية، ودورها في تفعيل وتطوير رسالة الحرمين الدينية العالمية والحضارية، وإثراء تجربة القاصدين الدينية.

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

السعودية.. قرارات جديدة من رئاسة الحرمين بشأن صلاة الجمعة

برنامج انتماء ونماء والخطة الدعوية النسائية

فيما دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بمقر الوزارة في مدينة الرياض، برنامج انتماء ونماء والخطة الدعوية النسائية، التي تستهدف جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، والنساء والفتيات في دور التحفيظ النسائية، بحضور وكلاء ومديري العموم في وكالة الدعوة والإرشاد وعدد من الداعيات.

و يبلغ عدد المناشط التي سيتم تنفيذها ضمن برنامج انتماء ونماء  2100 منشط دعوي، كما سيتم تنفيذ 1746 منشط ضمن الخطة الدعوية النسائية بواقع 400 درس علمي و 380 محاضرة و 836 كلمة و 130 ملتقى تنفذه في جميع مناطق ومحافظات المملكة، فيما تستهدف الخطة الدعوية النسائية 100 ألف من الحاضرات للبرامج وأكثر من 200 ألف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر خلال ثلاثة أشهر ضمن الجهود الدعوية النسائية التي تستهدف المرأة والأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية للمجتمع.

ويأتي هذا البرنامج ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتعزيز الانتماء الوطني، وبيان المسؤوليات والواجبات المناطة بالأفراد، والتحذير من الجماعات والأحزاب الإرهابية والأفكار الضالة، والرفع من مستوى الوعي لديهم.

الوطن حب الوطن اليوم الوطني الـ93 الدكتور عبدالرحمن السديس حب الوطن من الدين اليوم الوطنى المسجد النبوي السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

السعودية.. قرارات جديدة من رئاسة الحرمين بشأن صلاة الجمعة

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يتسلمان رسالة من رئيس إيران.. ما فحواها؟

خادم الحرمين الشرفين وولي العهد يوجهان بتقديم المساعدات الإنسانية لليبيا

السعودية.. زيارة هامة لخادم الحرمين إلى هذه المدينة

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة خطية من رئيس جنوب السودان.. ما فحواها؟

ترشيحاتنا

ذهب الابن ليزور والدته المسنة واكتشف المفاجئة ..تفاصيل

الصلاة بالبنطلون الضيق حرام في هذه الحالة.. تعرف على اختلاف الفقهاء

أخبار تهمك| بشرى من الأرصاد: "مفيش حر تاني".. هبوط كبير في الذهب.. وهذا سعر الدولار

بعد خسارة الأهلي اللقب.. كاف يعلن زيادة جوائز السوبر الأفريقي.. تفاصيل

مأساة 6 شباب.. تطوعوا أسبوعا لإنقاذ الضحايا فابتلعتهم درنة الليبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

فيديو

استشهدت بآيات من القرآن ولبست الحجاب.. من هى البلوجر روان عصام الإسكندرانية؟

تطورات جديدة في قضية حادث الفاشينيستا.. هل اعترفت فاطمة المؤمن بحيازة مخدرات؟ «فيديوجراف»

بقوة 22 قنبلة نووية.. كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ