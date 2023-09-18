اليوم الوطني الـ 93 للسعودية.. ننشر برنامج شؤون الحرمين لتجسيد مفهوم حب الوطن

أعدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، برنامجًا منوعًا للاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية، بما يليق بمكانتها، ويتضمن العديد من البرامج والفعاليات، والمناشط والندوات، وحلقات النقاش والمحاضرات، والمسابقات؛ لتجسيد مفهوم مبدأ حب الوطن، وتأصيله كونه واجبًا دينيًا ومطلبًا وطنيًا.

تجسيد مفهوم مبدأ حب الوطن

وأكَّد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة أكملت استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني «نحلم ونحقق»، وحشدت كل جهودها لإبراز مخرجات هذا اليوم المبارك، بحزمة من البرامج والفعاليات والمناشط والمسابقات؛ بما يواكب هذه المناسبة الوطنية الكبرى.

وقال رئيس الشؤون الدينية، إن حب الوطن من الدين، ومن رسالته السمحة الوسطية، مضيفًا أن مناشط اليوم الوطني، تتضمن العديد من الفعاليات والندوات وحلقات النقاش، والمحاضرات والمسابقات، التي تأصل حب الوطن من الناحية الدينية، وتركز على أهمية اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، ولزوم البيعة الشرعية، والسمع والطاعة لولاة الأمر، وتعزيز قيم المواطنة، وإثراء تجربة المنسوبين الدينية والوطنية.

وتتضمن محاور اليوم الوطني، حب الوطن في القرآن والسنة، وتعزيز المملكة العربية السعودية الدينية ومميزاتها، وإبراز جهودها في خدمة الشؤون الدينية، فضلًا عن إعزاز الشأن الديني في الحرمين الشريفين، وقاصديهما، وتسليط الضوء على جهود رئاسة الشؤون الدينية، ودورها في تفعيل وتطوير رسالة الحرمين الدينية العالمية والحضارية، وإثراء تجربة القاصدين الدينية.

برنامج انتماء ونماء والخطة الدعوية النسائية

فيما دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بمقر الوزارة في مدينة الرياض، برنامج انتماء ونماء والخطة الدعوية النسائية، التي تستهدف جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، والنساء والفتيات في دور التحفيظ النسائية، بحضور وكلاء ومديري العموم في وكالة الدعوة والإرشاد وعدد من الداعيات.

و يبلغ عدد المناشط التي سيتم تنفيذها ضمن برنامج انتماء ونماء 2100 منشط دعوي، كما سيتم تنفيذ 1746 منشط ضمن الخطة الدعوية النسائية بواقع 400 درس علمي و 380 محاضرة و 836 كلمة و 130 ملتقى تنفذه في جميع مناطق ومحافظات المملكة، فيما تستهدف الخطة الدعوية النسائية 100 ألف من الحاضرات للبرامج وأكثر من 200 ألف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر خلال ثلاثة أشهر ضمن الجهود الدعوية النسائية التي تستهدف المرأة والأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية للمجتمع.

ويأتي هذا البرنامج ضمن الأنشطة والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المملكة؛ لتعزيز الانتماء الوطني، وبيان المسؤوليات والواجبات المناطة بالأفراد، والتحذير من الجماعات والأحزاب الإرهابية والأفكار الضالة، والرفع من مستوى الوعي لديهم.