ايجي كراون.. سفينة مصرية تنقذ 76 مهاجرا في عرض البحر المتوسط

أنقذت السفينة المصرية “إيجي كراون” قارب صيد علي متنه 76 شخصا في البحر المتوسط بعد تلقى استغاثة من حرس السواحل الإيطالي.

وقال قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل أن أيجي كراون هي أحد سفن الحاويات المملوكة لإحدي شركات التابعة لمجموعة ماهوني للملاحة والخدمات البحرية.

وأوضح أنه أثناء رحلتها يوم 29 أغسطس 2023 من ميناء بيرييوس اليوناني إلي ميناء ليفورنو بإيطاليا، تلقت ” أيجي كراون “إستغاثة من حرس السواحل الإيطالية ، تفيد بوجود قارب صيد علي متنه حوالي 76 شخص بالقرب من سفينة بضائع “أ-أوبيليكس” الرافعة لعلم مالطا.

وتابع أنه فور تلقي الاستغاثة قام طاقم السفينة المصرية “ايجي كراون” بتغيير خط السير والتوجه بأقصى سرعة في اتجاه قارب الصيد تطبيقاً والتزاماً ببنود اتفاقية سولاس.

واستغرقت عملية الوصول للقارب حوالي 4 ساعات تخللها تنسيق واتصال متواصل مع حرس السواحل اليونانية، وذلك لتلقي ومتابعة التعليمات الخاصة بإنقاذ الأفراد المتواجدين علي متن القارب، بحسب بيان قطاع النقل الذي حصل صدى البلد على نسخة منه.

و قامت إدارة شركة ماهوني المشغلة للسفينة “أيجي كراون” علي بموافاة وزارة النقل المصرية ممثله في قطاع النقل البحري الذي وجه باستمرار المتابعة والإفادة بكافة التطورات.

وفور وصول “ايجي كراون” إلي موقع القارب في تمام الساعة العاشرة وخمسة عشر دقيقة صباحاً، تم ربط القارب علي الجانب الايسر من السفينة وفي غضون ساعتين فقط نجح طاقم السفينة في انقاذ ونقل 76 فرداً، من ثم اتجهت إلي ميناء بيلوس اليوناني في تمام الساعة الثانية وثلاثون دقيقة.

وفي مساء ذات اليوم – في تمام العاشرة وعشر دقائق- تم تسليم ونزول 76 فردا من علي متن السفينة المصرية “إيجي كراون” لسفينة حربية تابعة لخفر السواحل اليوناني في الخطوة النهائية لمهمة الإنقاذ.

وبعدها استأنفت السفينة المصرية مسارها باتجاه ميناء ليفورنوا الإيطالي لمتابعة رحلتها المخططة، بعد قيامها بإداء واجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني في إنقاذ الأرواح، مسجلهً لنقطة جديدة مضيئة في سجل السفن المصرية الرافعة للعلم المصري.