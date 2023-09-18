بعد 54 عاما.. الكشف عن هوية قاتل أمريكي ستهدف الأزواج الجدد!

أعلنت مجموعة من المحققين الهواة باسم مجموعة (The Case Breakers) أنهم تمكنوا من معرفة هوية القاتل المتسلسل في كاليفورنيا الذي عُرف باسم (القاتل زودياك) بعد مرور 54 عام من جرائمه الوحشية التي استهدف بها الأزواج الجدد!

وأعلن مؤسس المجموعة ذات الخلفيات العسكرية والتحقيقية، توماس كوبرت، أنه تم اكتشاف رمز مرتبط بالقاتل المتسلسل بالقرب من العقار الذي كان مملوكًا للمشتبه به، غاري فرانسيس بوست، وهو من المحاربين القدامى في سلاح الجو، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

رمز سر الاكتشاف

وتم العثور على هذا الرمز - الذي كان عبارة عن صليب محاط بدائرة حوله – على عمود خشبي بالقرب من العقار القديم لـ(بوست) في كاليفورنيا أثناء قيام أحد مالكي الأراضي بإزالة الأشجار على بعد نصف ميل من المنزل الخاص بالمشتبه به.

القاتل زودياك

وأكدت مجموعة (The Case Breakers) أن القاتل المتسلسل غاري فرانسيس بوست كان لديه خبرة عسكرية تمكنه من إعداد رسائل بشفرات مقعدة، كما أنه عاش بالقرب من مكان ارتكاب جرائمه وارتدى حذاء عسكري مقاس 10 وتم العثور على أثاره في 3 من مسارح الجرائم التي ارتكبها.

يذكر أن (زودياك) قد أنهى حياة 5 ضحايا على الأقل من الأزواج الشباب في كاليفورنيا في أواخر الستينات في أماكن نائية من خلال طعنهم أو إطلاق النار عليهم، واطلق عليه هذا الاسم لأنه كان يرسل رسائل مشفرة إلى الصحف لكي تحلها السلطات موقع عليها باسم زودياك.

كما أنه تم القبض عليه ووفاته عن عمر يناهز 80 عام بتهمة دفع زوجته إلى أسفل الدرج في عام 2016، ولكن وجد أنه غير قادر عقليًا على المحاكمة. وأكد زملائه أنه في عام 1959 تعرض لإصابة خطيرة بالرأس في حادث سير مروع تسبب في تحوله لشخص مختلف تمامًا بعد ذلك.