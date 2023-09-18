الدفاع الإيرانية تكشف السبب وراء انفجار مدينة جرجان

كشفت وزارة الدفاع الإيرانية السبب وراء انفجار دوى في مدينة جرجان.، اليوم الاثنين، مشيرة إلى خلل أثناء اختبار أنظمة للدفاع والطائرات المسيرة في منطقة صحراوية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، رضا طلايي، في مداخلة تلفزيونية عن حادثة جرجان، إنه "خلال عملية الاختبار البحثي للمنظومات الهجومية والمسيرة التي تمت بالمنطقة الصحراوية تعرضت إحدى هذه المنظومات لخلل فني وانحرفت عن المسار الرئيسي وتفككت وسقطت أجزاء منها في مدينة جرجان".



وأضاف أن فرق الإنقاذ والعمليات تقوم بجمع الأجزاء المتساقطة.



ووفقا للوكالة الايرانية فإن الحادث الذي وقع اليوم في مدينة جرجان نتج عن اختبار نظام صاروخي مزود برأس حربي مطري من قبل وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة وستوضح الوزارة قريبا تفاصيل هذه الحادثة.



ومنذ الساعات الأولى لهذه الحادثة زعمت بعض المصادر الإخبارية بأن طائرة مسيرة قد سقطت في کلستان لكن الأخبار الموثوقة دحضت صحة هذا الخبر.



سقط جسم مجهول اليوم الاثنين في منطقة سكنية بمدينة جرجان مرکز محافظة کلستان شمال شرق إيران.



وسمع دوي الانفجار في أرجاء مدينة جرجان مرکز محافظة کلستان شمال شرق ایران بسبب سقوط هذا الجسم المجهول في منطقة سكنية بهذه المدینة.



وسمع صوت الانفجار النابع عن سقوط هذا الجسم في المناطق المختلفة من المدينة.