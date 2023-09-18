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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين المصريين الأفراد، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والعربية نحو البيع.


وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 335ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 7ر2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعامليين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4ر2 مليار جنيه.


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 42ر0 في المائة ليبلغ مستوى 78ر19751 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنسبة 94ر0 في المائة ليبلغ مستوى 71ر3890 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذى زاد بنحو 73ر0 في المائة ليبلغ مستوى 02ر5724 نقطة.

 

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