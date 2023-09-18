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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين يعلن دعم جميع أعضائه لترشح الرئيس السيسي لدورة انتخابية جديدة

صدى البلد

أعلن المستشار حسين ابو العطا رئيس حزب المصريين وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الاحزاب المصرية دعم اعضاء حزب المصريين بالإجماع لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لاستكمال خطط بناء مصر والعبور بها الى الجمهورية

الجديدة.

وان هذا القرار استند الى حجم الانجازات التى تحققت على ارض مصر حتى الآن وعلى مدار ١٠ سنوات وانحياز الرئيس عبد الفتاح السيسى الى الفقراء ومحدودى الدخل بالاضافه الي الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر؛ فنجحت مصر تحت قيادة سيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وان قرار حزب المصريين هذا يتماشى مع النبض الشعبي ومطالبات غالبية الشعبي المصري بأستمرار الرئيس السيسي لفترة رئاسيه جديده

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