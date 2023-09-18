وكيل تعليم بني سويف يفتتح معرض "أهلا مدرستي" بمركز الواسطى

نظمت مديرية التربية والتعليم، معرض " أهلاً مدرستى"، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المنتجة بالمديرية وإدارة تعليم الواسطى.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وفي حضور محمد رمضان، مدير عام التعليم العام، والدكتور ربيع محمد، مدير عام الخدمات التربوية، ونبيل محمدحسن، مدير إدارة الواسطى، وناصر أبو بكر، وكيل الإدارة.

وخلال افتتاحه للمعرض بمقر مدرسة الشهيد غريب التواب الثانوية بمدينة الواسطى ، أثنى وكيل الوزارة الأستاذ محمد عبد التواب على منتجات المعرض الذي يضم كافة الأدوات والمستلزمات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة للزي المدرسى، والحقائب المدرسية، والأدوات المكتبية لخدمة الطلاب وأولياء الأمور بأسعار مخفضة.

وأكد وكيل التعليم، أن المعرض يأتي في إطار خطة المحافظة وتحت رعاية وتوجيهات المحافظ بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير المستلزمات الدراسية لتوفير احتياجات التلاميذ والطلاب من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، استعداداُ للعام الدراسي الجديد 2023/2024.