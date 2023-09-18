العامة للاستثمار تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا

نظمت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يوم للتفوق، لتكريم ثلاثين من أبناء العاملين بالهيئة في المراحل الدراسية المختلفة،تحت رعاية وحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة.



وأكد حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ،على أهمية العلم وفضله وأثره في إثراء حياة الإنسان والمجتمع في مختلف العصور،مشيدا بقدرة العاملين في الهيئة على تحقيق التوازن بين النجاح المهني والنجاح في تنشئة جيل متفوق.



وقدم اللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة الشكر لقيادة النقابة على اهتمامهم بتعميق الروابط الاجتماعية للعاملين بالهيئة.

وأهدى ممثلو البورصة المصرية المكرمين سلسلة "المستثمرون الخمسة" القصصية، وهي أول مجموعة قصصية لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار بسوق المال، وأهمية الاستثمار، وشرح لماهية الأسهم والسندات، وآليات الاستثمار في البورصة.

وحضر فعالية "يوم التفوق "الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس النقابة، نادر الصاوي، نائب رئيس النقابة وممثلون عن البورصة المصرية.