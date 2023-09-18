يمن الحماقي: يجب التعامل مع ملف ارتفاع أسعار هذه السلع بحذر شديد |خاص

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الصناعات الغذائية تمثل أمنا قوميا فهي مسئولة عن إنتاج السلع الاستراتيجية، ولذلك يجب التعامل مع ملف ارتفاع أسعار هذه السلع بحذر شديد من خلال اتخاذ القرارات وفقا لقواعد البيانات والمعلومات المتاحة.

واظهرت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" رفضها لتدخل الدولة لتسعير المنتجات و السلع معللة ذلك بأن مصر سوق حرة، و التسعيرة الجبرية كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد، و لكن يمكن للدولة العمل على تحقيق كفاءة السوق، و منع الاحتكارات، اتاحة معلومات العرض و الطلب، اتاحة منافذ العرض، و زيادة المنتجين و دعمهم لزيادة حجم الإنتاج.



و أشادت الخبير الاقتصادي بالدعم و برامج الحماية المقدمة من الدولة في العديد من القطاعات وخاصة السلع الغذائية، حيث أن المواطنين يعانوا من ارتفاع الأسعار الذي لا يتسق مع تغير سعر الصرف، و لكنه نتيجة للمغالاة في تقدير سعر الدولار، و انتشار الشائعات.