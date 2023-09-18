بعد خسارة الأهلي اللقب.. كاف يعلن زيادة جوائز السوبر الأفريقي.. تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن إعلان الكاف زيادة جوائز السوبر الأفريقي، البطل اتحاد العاصمة الجزائري سيحصل على 500 ألف دولار بدلا من 200 ألف.. الأهلي سيحصل على 250 ألف دولار بدلا من 125 ألف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"رسميًا - كاف يعلن زيادة جوائز السوبر الأفريقي، البطل اتحاد العاصمة الجزائري سيحصل على 500 ألف دولار بدلا من 200 ألف.. الأهلي سيحصل على 250 ألف دولار بدلا من 125 ألف".

شهد النادي الأهلي العديد من الأحداث البارزة على مدار الساعات الماضية عقب خسارته لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

أبرز الأحداث التي شهدتها جدران النادي الأهلي، خناقة إمام عاشور ومحمد الشناوي حارس المرمي عقب مباراة السوبر الإفريقي.

وظهرت مطالبات بضرورة انسحاب النادي الأهلي من المشاركة في دوري السوبر الأفريقي.

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن أزمة نشبت بين محمد الشناوي حارس وقائد فريق الأهلي وإمام عاشور لاعب الفريق الأحمر، في غرفة خلع الملابس عقب انتهاء مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وخسارة اللقب الإفريقي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامجه في إحدى الفضائيات: رفض إمام عاشور حديث محمد الشناوي معه عقب الخسارة في أوضة اللبس بعد توجه الشناوي إلى لاعب وسط الأهلي لتوجيه بعض اللوم على أدائه في الملعب، ليرد إمام عاشور أمام جميع اللاعبين: "بلاش تتكلم معايا.. أنا فيا اللي مكفيني بعد الخسارة".

وتابع: "الأمر الذي أثار استياء محمد الشناوي ليتوجه إلى خالد بيبو مدير الكرة للشكوى له من أسلوب إمام عاشور أمام اللاعبين، على الرغم من أنه كابتن فريق الأهلي".

ويتأهب النادي الأهلي لتقديم شكوى ضد برنامج البريمو والإعلامي محمد فاروق خلال الساعات القادمة إلي المجلس الأعلى للإعلام.

وسادت حالة من الاستياء داخل النادي الأهلي بسبب اعتياد البرنامج ومقدمه بنشر أخبار ضد الأهلي ولاعبيه آخرها مشادة الشناوي وإمام عاشور بعد السوبر الإفريقي.