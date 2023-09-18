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رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود المركز الدولي الإسلامي للبحوث والدراسات السكانية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر في استشعاره المبكر للمشكلة السكانية منذ عام 1997م؛ من خلال توعية المجتمع ومواجهة التحديات التي تواجه أجندة الدولة المصرية وتعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود المركز الدولي الإسلامي للبحوث والدراسات السكانية في التوعية المجتمعية

جاء ذلك خلال كلمة رئيس جامعة الأزهر في افتتاح الندوة التثقيفية التي ينظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية في قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة الفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، مؤكدًا على أن القيادة السياسية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولي مشكلة الزيادة السكانية عناية كبيرة.

ونقل رئيس الجامعة للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعائه لهم بالتوفيق والنجاح، مؤكدا على عناية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بالمشكلة السكانية وقضايا المرأة؛ باعتبارهما ركيزة أساسية، خاصة وأن المرأة نصف المجتمع عددا، وكل المجتمع إعدادًا ، موضحًا أن هذه الندوة التثقيفية تحرص جامعة الأزهر على تنظيمها داخل وخارج جمهورية مصر العربية؛ بهدف رفع الوعي لدى المواطنين بمشكلة الزيادة السكانية.

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رئيس جامعة الأزهر يكرم الخريجات المتميزات في كلية التمريض ويشيد بجهودهن في دعم الجيش الأبيض

فيما أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالسواعد اليمنى خريجات كلية التمريض بالقاهرة خلال تكريم فضيلته للمتفوقات من خريجات الدفعة السادسة بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لبناته المتميزات، مثمنًا جدهن واجتهادهن طيلة مدة الدراسة، مؤكدًا أن كلية التمريض تعد من الكليات المتميزة في جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنه نظرًا للحاجة الماسة لخريجات كلية التمريض ولأنهن عنصر أساس في الخدمة الطبية فقد صدق مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر على افتتاح كلية للتمريض لخدمة طالبات محافظات الوجه البحري ويكون مقرها دمياط، إضافة إلى افتتاح كلية للتمريض خدمة لطالبات الوجه القبلي يكون مقرها أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة فايزة سعودي، مديرة الكلية.

الأزهر جامعة الأزهر المركز الدولي الإسلامي الدراسات السكانية الدكتور سلامة داود

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