مياه الدقهلية تنظم ندوة توعوية لعمال المساجد الجدد

نظمت شركة المياه بالدقهلية ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية المحافظة على شبكات الصرف الصحي بمسجد أبو دبوس بالمنصورة، قدمتها الدكتورة نيفين منصور، مدير عام العلاقات العامة والتوعية بالشركة، مع إدارة التدريب بمديرية الأوقاف بالدقهلية، وذلك ضمن برنامج الدورات التدريبية لعمال المساجد الجدد قبل تعيينهم للعام 2023.

وذلك برعاية المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ وبالتنسيق مع مديرية أوقاف.

وقد تناولت الندوة المنهج الديني في الحفاظ على مياه الشرب، ووسائل ترشيدها، وأهم السلوكيات التي يمكن إتباعها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.