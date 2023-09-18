أخبار التعليم.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على ثاني أكبر منحة في تاريخها.. طالبات يغنين "أهو جالك أهو" في حفل التخرج

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

على طريقة حنة شيماء.. طالبات يغنين أهو جالك أهو في حفل التخرج.. شاهد

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداول فيديو مثير للجدل لمجموعة من الطالبات في حفل تخرجهن وهن يرددون أغنية “أهو جالك أهو ريح بالك أهو .. بكره يأستك الأساتك و الدهب يملى دراعاتك و يعوض كل اللي فاتك و اهو جالك اهو "

جامعة حلوان: فتح تقديم المدن الجامعية للطلاب المستجدين.. تفاصيل

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جاهزية المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب وذلك في إطار التحضيرات المكثفة لاستقبال العام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

85 مليون دولار.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحصل على ثاني أكبر منحة في تاريخها

حصلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على منحة يبلغ قدرها 85 مليون دولار وهي ثاني أكبر منحة في تاريخها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر ، لدعم برنامج لتطوير التعليم باسم USAID Partnerships for Educational Progress.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. رابط رسمي للحصول عليها

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث عنها الآن الآلاف من طلاب الشهادات الفنية ويتسابق الجميع الآن لمعرفة موعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ورابط الحصول علي النتيجة.

جامعة حلوان تسلم عقود الشركات الناشئة الفائزة بالحاضنات التكنولوجية

نظم مكتب الحاضنات التكنولوجية احتفالية لتسليم عقود احتضان الشركات الناشئة الفائزة في دورة الاحتضان الاولى لمبادرة انطلاق الممولة تمويلا كاملا من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بتخفيضات 15%.. افتتاح معرض أهلا مدارس في مدينة قوص بقنا

افتتح طارق نورالدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية، جنوب قنا، صباح اليوم الإثنين، معرض"أهلا مدارس" لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة والمقام بساحة مدرسة قوص التجارية بنات والذى تنظمه الوحدة المنتجة، بالتعاون مع التربية الاجتماعية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. مصير الطلاب المستنفدين رغباتهم

تفاجأ عدد من طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 اثناء الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعدم ترشيحهم إلي أى كلية أو معهد وظهور جملة استنفاد الرغبات .

حاسبات حلوان تعلن عن برنامج الأمن السيبراني ضمن الدراسات العليا المميزة بالكلية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تسعى لطرح مجموعة من برامج الدراسات العليا المتميزة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل والمستجدات في مجالات البحث العلمي ذات الصلة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحيث يكون خريج الدراسات العليا قادر على المنافسة على المستوى العالمي وفى ذات الوقت تثري الأبحاث التي تنتجها الجامعة المجتمع المحلى والعالمي بحلول تطبيقية.

مدير مشروع قوى عاملة مصر: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخصصاتها جديدة ومتميزة

بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفال الخاص بقبول دفعة جديدة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS (10 مدارس)، بالتعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر.

ائتلاف أمهات مصر يطالب التعليم بإخراج تابلت الثانوية العامة من منظومة الوزارة

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إنها رصدت مطالبات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة دفعة 2024 ، خاصة بجهاز التابلت

عين شمس تستقبل وفدا من جامعة الزاوية الليبية لتعزيز التعاون المشترك

استقبلت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، صباح يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر ، وفداً رفيع المستوى من جامعة الزاوية بليبيا ، في إطار تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين الجامعتين.