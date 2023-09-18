بعد كارثة الفيضان .. أول إجراءات آمر منطقة درنة الليبية الجديد

أعلن آمر منطقة درنة الليبية الجديد عبد الباسط بوجريس، تشكيل مجموعة متخصصة للتفتيش عن الجثث بالبحر، وذلك عقب تعرض المدينة لفيضانات عارمة أودت بحياة الآلاف.

وأضاف بوجريس في تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق على تقسيم المدينة لنحو 8 أجزاء لتسريع جهود الإنقاذ.

وكان تلفزيون "المسار" الليبي، أعلن منذ قليل، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قرر تكليف اللواء عبد الباسط بوجريس آمرًا للمنطقة الأمنية بمدينة درنة، التي تعرضت ومناطق في شرق ليبيا لسيول وفيضانات عارمة أودت بحياة الآلاف وسببت دماراً واسع النطاق.

وكان وكيل وزارة الحكم المحلي أعلن إحالة رئيس بلدية درنة للتحقيق بعد الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة جراء سيول تسبب بها الإعصار دانيال.

وأضاف المسؤول الليبي أن الحكومة وفرت ميزانية طوارئ، مشيراً إلى أن "الإمكانيات" ستكون متاحة لجميع البلديات خلال أيام.