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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رضا حجازي: طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يمتلكون الكثير من أدوات المعرفة والمهارات

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن جودة التعليم ومستوى خريجي المدارس الدولية لتكنولوجيا التطبيقية على مستوى عال.

 

 وقال وزير التربية والتعليم خلال كلمته بفعاليات الاحتفال الخاص بقبول دفعة جديدة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS (10 مدارس)، بالتعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر : إنه يتم تنمية مهارات الطلاب علي جميع الأصعدة، ولا يتم إعدادهم فقط لسوق العمل، ولكن يتم إعدادهم دائما لتطوير أنفسهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يمتلكون الكثير من أدوات المعرفة والمهارات.


وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر قد تغيرت وأصبح هناك عدد كبير من الطلاب يفضلون الالتحاق بمدارس التعليم الفني.

 

وأكد أنه يتم اختيار المعلمين بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية دائما وفقا لشروط واختبارات عالية، مؤكدا أن التعليم الفني يؤدي دورا كبيرا في تنمية المجتمع والنهوض به.

 

وأخيراً أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني والمهني كما ونوعا ، كهدف أسمى لاستراتيجية طموحة؛ لتطوير التعليم الفني، وذلك انطلاقا من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، الرامية إلى إتاحة التعليم الفني والتدريب المهني لجميع الطلاب، دون تمييز وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها.

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