كارثة غير مسبوقة.. أمريكا تسجل 500 حادث إطلاق نار هذا العام

تجاوز عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة علامة الـ500 خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لأرشيف العنف المسلح، والذي يبلغ متوسطه ما يقرب من حادثتي إطلاق نار جماعي يوميًا.

ونشرت إدارة شرطة دنفر تنبيهًا على منصة “إكس”، يؤكد وقوع حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، وهو الحادث رقم 500 هذا العام.

وبعد ساعات قليلة، أفادت شرطة إل باسو أنها تحقق في حادث إطلاق نار في الصباح الباكر في شرق إل باسو، والذي أودى بحياة رجل يبلغ من العمر 19 عامًا وأدى إلى إصابة خمسة آخرين، ليصل إجمالي عدد حوادث إطلاق النار الجماعي إلى 501.

وفقًا لموقع أرشيف العنف المسلح الإلكتروني، يتم تعريف إطلاق النار الجماعي على أنه حادث يتم فيه إطلاق النار على أربعة أشخاص أو أكثر وإما إصابتهم أو مقتلهم، ولا يشمل ذلك مطلق النار.

شهد عام 2021 أكبر عدد من حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تم الإبلاغ عن 689 حادثة، وبينما انخفضت الأرقام إلى 647 في عام 2022، أظهرت بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي عددًا أكبر من الضحايا.

أصدر المركز الوطني لإحصاءات التعليم مؤخرًا تقريره السنوي عن الجريمة والسلامة، والذي كشف عن 188 حادث إطلاق نار في المدارس أسفر عن سقوط ضحايا في العام الدراسي 2021-2022، أي أكثر من ضعف عدد الحوادث الموثقة في العام السابق.

وتزايدت حوادث إطلاق النار الجماعية في العقد الماضي؛ تم الإبلاغ عن 273 حادثة في عام 2014.

وكشفت دراسة نشرتها دورية حوليات الطب الباطني في فبراير، أن ملكية الأسلحة زادت في السنوات الأخيرة، حيث أصبح 7.5 مليون بالغ أمريكي مالكين جدد للأسلحة بين يناير 2019 وأبريل 2021.

ويضمن التعديل الثاني للدستور الأمريكي الحق في حمل السلاح، ويقول حوالي ثلث البالغين في الولايات المتحدة إنهم يمتلكون سلاحًا شخصيًا.

ومع ذلك، يكشف استطلاع أجرته مؤسسة جالوب في أكتوبر 2022 أن غالبية الأمريكيين يؤيدون السيطرة على الأسلحة، حيث يؤيد 57% منهم قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.