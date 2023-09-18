بعد غد.. "الأوبرا" تستضيف الموسيقار مجدي الحسيني في أمسية صالونها الثقافي

تنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية مميزة، ضمن فعاليات، صالونها الثقافي، تستضيف خلالها الموسيقار الكبير مجدي الحسيني، وذلك في السابعة مساء بعد غد /الأربعاء/، على المسرح الصغير.

وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان، اليوم /الاثنين/- أن الأمسية يديرها الفنان أمين الصيرفي، وتدور حول المشوار الفني للموسيقار مجدي الحسيني، وأهم أعماله ومشاركاته مع كبار الفنانين والمطربين.

ونوهت الأوبرا بأن مجدي الحسيني عازف أورج مصري ولد بمحافظة أسيوط بقرية بني حسين عام 1942، اختاره الموسيقار رياض السنباطى للانضمام الى فرقة أم كلثوم ولم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، انضم إلى فرقة عبد الحليم حافظ حتى رحيل العندليب عام 1977، عزف أيضًا مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، إلى جانب عمله مع كبار المطربين والموسيقيين المصريين والعرب.