ردا على انتقادات الغرب | الرئاسة الأوكرانية : الهجوم المضاد ناجح

وصف المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، اليوم الإثنين، الهجوم المضاد بأنه “ناجح”، على خلفية الانتقادات الغربية للهجوم الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بودولياك، إن “الهجوم الأوكراني المضاد ناجح".

وأكد المستشار الرئاسي الأوكراني، أن "المبادرة تقف بالكامل إلى جانب أوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أوكرانيا، استعادة السيطرة على 7 كيلومترات مربعة من الأراضي من القوات الروسية في جنوب وشرق البلاد في إطار الهجوم المضاد الذي تشنّه قوات كييف منذ أشهر.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار “تم تحرير كيلومترين مربعين في قطاع باخموت، وحررت قوات الدفاع في الجنوب 5,2 كيلومترات مربعة من الأراضي”.

وأشارت ماليار إلى أن قوات كييف استعادت في الأسبوع الماضي أراضي تبلغ مساحتها كيلومترين مربعين حول مدينة باخموت المدمرة الواقعة شرق البلاد والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال.