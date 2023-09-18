صدمة لجماهير الزمالك.. غياب زيزو عن مباراة بيراميدز بالدوري | اعرف السبب

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عدم مشاركة زيزو أمام مباراة بيراميدز.

وكتب أحمد حسن، خلال حسابه الشخصي على فيس بوك، "الزمالك يفتقد زيزو أمام بيراميدز بسبب تراكم البطاقات من الموسم الماضي".

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غياب أحمد سيد"زيزو" لاعب وسط الأبيض عن مباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأوضح المصدر أن اللاعب حصل على البطاقة الصفراء في مباريات أسوان وسيراميكا كليوباترا وفاركو في الموسم المنقضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي .