بسبب الشناوي | عقوبة صادمة لـ إمام عاشور في الأهلي

كشف الإعلامي عمرو الدرديري عن توقيع غرامة على اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب الدرديري: خالد بيبو وقع عقوبة على إمام عاشور قدرها 100 ألف جنيه بسبب حديثه مع محمد الشناوي كابتن الفريق عقب السوبر.

وخسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

جمال الشريف يكشف تأثير قرارات الحكم على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري|خاص

إعارة | مودرن فيوتشر يضم محمد صادق من بيراميدز موسمًا واحدًا



وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الإفريقي اليوم، للمرة الأولى في تاريخه.