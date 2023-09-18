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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد أبو زيد نجم ستار ميكر يعود بعد غياب بأغنية "أحلى بنوتة"

صدى البلد

يعود الفنان محمد أبو زيد، نجم برنامج ستار ميكر، لطرح الأغاني بعد فترة غياب دامت 5 سنوات، حيث يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "أحلى بنوتة"، خلال الفترة المقبلة، وانتهى من تسجيلها ويضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيدا لقرب طرحها.

ويتعاون محمد أبو زيد في الأغنية الجديدة "أحلى بنوتة" مع الشاعر الغنائي وليد رياض والملحن وليد سمارة، وهي من توزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعد الانتهاء من مرحلة "الأوديو".

ويعقد محمد أبو زيد خلال الفترة الحالية جلسات عمل مكثفة مع مجموعة من الموسيقيين لتحضيرات أغاني جديدة تطرح تباعا على طريقة السينجل، منهم الشعراء محمد شكري، إبراهيم العشري، إسلام سعد، أشرف ماهر، وحازم حشاد، ومن الملحنين مصطفى أبو زيد ومحمد سرور ، وعلى مستوى الموزعين يتعاون أبو زيد مع محمد عباس وأسامة عبدالهادي وميدو مزيكا، ولحن عدد من الأغاني الجديدة لنفسه.

يشار إلى أن محمد أبو زيد شارك في برنامج ستار ميكر في موسمه الثالث، وقدم خلال البرنامج أغنية "مهونش عليك" من كلمات رمضان محمد، وألحان آدم حسين.

وطرح أبو زيد خلال الفترة الماضية عدد من الأغاني المنفردة منها: أغنية "مفيش زيك" كلمات إيهاب يوسف، ألحان آدم حسين وتوزيع أحمد عادل، وأغنية "بناقص الناقص"كلمات إبراهيم العشري، ألحان مصطفى أبو زيد وتوزيع محمد عباس وأسامة عبدالهادي.

وآخر الأغاني التي طرحها محمد أبو زيد على "يوتيوب" أغنية "السمكة" عام 2018، من كلمات وليد رياض ألحان وليد سمارة وتوزيع ميدو مزيكا و إسلام شيبسي.

محمد أبو زيد

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