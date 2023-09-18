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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن المنيا: قوافل طبية لعلاج غير القادرين

صدى البلد

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا اليوم /الاثنين/، أن جمعية الأورمان للأعمال الخيرية نجحت في تنظيم قافلة طبية جديدة استهدفت توقيع الكشف الطبي على 90 مريضا ومريضة من غير القادرين بقرى صفط أبوحرج والريدي وشمس الدين ونزلة الدليل في مركز بني مزار بالتعاون مع مستشفيات جامعة المنيا. 
وأكد وكيل وزراة التضامن الاجتماعي بالمنيا ياسر بخيت - في بيان - أن تنظيم القافلة جاء ضمن حزمة من المساعدات والدعم في إطار خطة عمل مكتملة، أولها المنظومة الطبية المعنية بتقديم الخدمات الطبية لدعم جهود الدولة ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا.
ومن جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من صدر وعيون وأعصاب وعظام ومخ وأعصاب وسمعيات وجراحة عامة وأطفال وباطنة ومسالك وعمل إشاعات وتحاليل لـ 44 حالة، موضحا أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

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