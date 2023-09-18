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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فايننشال تايمز : الفخ الروسي حرم شركات الغرب من مليارات الدولارات

روسيا
روسيا

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن الشركات الغربية التي قررت مواصلة أنشطتها في روسيا كسبت أكثر من 18 مليار دولار في عام 2022، مشيرة إلى أن الأموال كانت محاصرة بالفعل، ولم يكن من الممكن سحبها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن “الأرباح المحلية من شركات من شركة بريتيش بتروليوم إلى سيتي جروب ظلت محتجزة في روسيا منذ فرض حظر على مدفوعات أرباح الأسهم للشركات من الدول غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، في العام الماضي”.

وقالت “فايننشال تايمز”، إنه على الرغم من أنه قد تتم الموافقة على مثل هذه المعاملات في ظل ظروف استثنائية، إلا أنه لم يتم إصدار سوى عدد قليل من موافقات السحب.

وأضافت أن “بعض الشركات مستعدة لبيع أوصلها في روسيا، لكن مثل هذه المعاملات تتطلب موافقة الحكومة وتنطوي على تخفيضات كبيرة. تقبل بعض الشركات هذه الشروط، لكن شركات أخرى تواصل العمل في روسيا”.

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وخلال العام الماضي، حقق أكبر ربح في السوق الروسية، بمبلغ 2 مليار دولار. وحصلت شركة فيليب موريس الأمريكية على دخل قدره 775 مليون دولار، وشركة بيبسيكو، 718 مليون دولار.

روسيا الاتحاد الأوروبي

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