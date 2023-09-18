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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ضمن 100 يوم صحة.. تقديم 363 ألفا و717 خدمة طبية بالمبادرات الرئاسية

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 363 ألفا و717 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأحد 17 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 10 آلاف و27 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 27 ألفا و334 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار»، أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ4 آلاف و509 مواليد، فيما قدمت 28 ألفًا و887 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف 128 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و174 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 5 آلاف 792 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ18 ألفا و770 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» ، إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 12 ألفا و644 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و872 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار»، أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 78 ألفا، و370 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 68 ألفا، و480 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 87 ألفا و307 أطفال .

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و423 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 49 ألفا و200 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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