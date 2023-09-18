محافظ الإسكندرية يؤكد ضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والأسواق

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف ضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأية مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن أحياء الإسكندرية نفذت بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.



وأوضحت أن الحملات أسفرت عن غلق 115 منشآة، والتحفظ على 11071 حالة إشغال متنوع، وتحرير 5520 محضرًا متنوعًا، وفرض غرامات فورية تقدر بـ2 مليون و400 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.