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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تدشين أول منصة إلكترونية لعرض الأعمال بأكاديمية الفنون الأربعاء المقبل

صدى البلد

أعلنت الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون اليوم، الاثنين، تدشين أول منصة إلكترونية خاصة بالأكاديمية؛ والتابعة لمسرح الدكتورة نهاد صليحة؛ وذلك خلال مؤتمر صحفي يقام يوم الأربعاء المقبل بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.
وبحسب بيان للأكاديمية، يشارك بالمؤتمر عدد كبير من قيادات وزارة الثقافة ورئيس أكاديمية الفنون والدكتور أشرف ذكي والفنان إيهاب فهمي والفنان محمد رياض وعدد كبير من الفنانين، بينما يتضمن المؤتمر الصحفي الإعلان عن الأعمال الفنية التي سيتم البدء في تصويرها سواء المسلسلات أو الأعمال المسرحية.
ويأتي تدشين منصة فنية؛ من أجل مواكبة عصر التطور التكنولوجي؛ وخاصة بعد ظهور عدد كبير من المنصات المتنافسة، لتكون المنصة التي سيتم الكشف عن اسمها والتابعة لأكاديمية الفنون متواجدة بشكل فعلي على الساحة.
 

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