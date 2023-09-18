بسبب البطاقات الصفراء .. صدمة لجماهير الأهلي بسبب غياب هذا النجم

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن غياب صلاح محسن من مباراة الأهلي والمصري بسبب تراكم البطاقات الصفراء .

وكتب حسن ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" صـلاح محسن يغيب عن الأهلي أمام المصري في افتتاح الدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي.

وأعرب صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة مجددًا لصفوف الفريق، مشددًا على أن مارسيل كولر المدير الفني، منحه ثقة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وقال صلاح: «عودتي للأهلي من جديد أمر أسعدني كثيرًا، كنت أسعى لتحقيق ذلك، وأنا مُقبل على تحدٍ جديد، وأتمنى أن يُحالفني التوفيق في الفترة المقبلة، وتجربة إعارتي كانت فيها سلبيات وإيجابيات بكل تأكيد، ولكن في النهاية نجحت في تحقيق ما كنت أرغب فيه بالعودة مجددًا للنادي».