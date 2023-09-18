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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية، لاختيار أفضل 18 مشروعًا في الـ6 فئات التي تتضمنها المبادرة، للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلي الوزارات  المعنية.

 

حيث واصلت اللجنة مناقشة وتقييم 22 مشروعا من المشروعات الخضراء والتي تتضمن (4مشروعات كبيرة الحجم، 7مشروعات متوسطة، مشروعا واحدا من فئة حياة كريمة، 7مشروعات من فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ، ومشروعين فئة الجمعيات غير الهادفة للربح، ومشروعا واحدا من فئة الشركات الناشئة)، وذلك وفقاً للمعايير التى حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لاختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.

 

استمع المحافظ لعرض تفصيلي من مقدمي المشروعات" التي تم مناقشتها اليوم" من الفئات المختلفة، والتي قام أصحابها  بعرض المكونات الذكية والعناصر التكنولوجية المستخدمة  والتكلفة الإجمالية لكل مشروع على حدة، وكذا عناصر الاستدامة ومدى قابليتها للتجديد، موجهًا أصحاب تلك المشروعات بأهمية تلافي الملاحظات العلمية والفنية التي من شأنها إضافة ميزات نسبية وقيمة علمية لمشروعاتهم.

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كما أكد المحافظ أهمية  المشروعات المقدمة في المجالات المختلفة والتي يمكن الاستفادة منها محليًا في عدد من القطاعات سواء الخدمية أو التنموية، سواء تم اختيار بعضها وترشيحها للاشتراك في المسابقة أو تلك لم يحالفها  التوفيق، وذلك من خلال تبنى تلك المشروعات وتقييمها واستيفاء بعض الملاحظات والجوانب اللازمة ليتم دراستها بشكل مفصل والنظر في إمكانية تنفيذها.

 

وأعرب المحافظ، عن تقديره لأعضاء اللجنة التنفيذية، جاء ذلك في حضور الأستاذ عطفت محمد فرحات رئيس الفرع الإقليميى لجهاز شؤون البيئة، الأستاذة نهى محمد منسق المبادرة، والأستاذ وليد صالح مقرر لجنة التغيرات المناخية بالمحافظة، وممثلى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، البيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفرع المجلس القومى للمرأة، وأعضاء اللجنة التنفيذية

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