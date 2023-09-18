الأمم المتحدة: 500 مليار دولار لتحسين اقتصاديات الدول النامية

قال الأمين العالم للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، إن انعدام الأمن الاقتصادي يسبب معاناة للكثير من المجتمعات.

وقال جوتيريش، قبيل يوم من انطلاق أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة، “نحتاج 500 مليار دولار لتحسين اقتصادات العديد من الدول النامية”، مشيرا إلي أن “الملايين من الأشخاص حول العالم يعانون من الجوع”.

وأوضح أن “الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة لا يتم بالسرعة المطلوبة”.

وفي وقت سابق، حث جوتيريش، مجموعة العشرين من القوى الاقتصادية الكبرى، المسؤولة عن أكثر من 80٪ من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، على استخدام قمتهم في نهاية الأسبوع لإرسال رسالة قوية بشأن تغير المناخ.

قال جوتيريش إنه يجب وقف جميع التراخيص أو التمويل لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، وإن مجموعة العشرين يجب أن تبقي "هدف 1.5 درجة على قيد الحياة". كان يوليو 2023 هو الشهر الأكثر سخونة على الأرض على الإطلاق بفارق كبير.