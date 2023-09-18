إبراهيم سعيد: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر

وجه إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق رسالة لدعم إمام عاشور بسبب الهجوم عليه في الفترة الأخيرة.
وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي تويتر: "ياريت جماهير الأهلي تاخد بالها وتدعم امام عاشور لأن الحملة من جماهير الزمالك هتبقي أقوي الفترة القادمة".
وتابع: "وهتلاقي اشاعات كتيرة ده أسلوبهم وطريقتهم المعتادة في السنوات الأخيرة".
وأضاف :" كل الدعم ل امام عاشور لأني بعتبره افضل لاعبي مصر في الفترة الأخيرة
لاعب مميز جدا وسنه صغير وإضافة كبيره للنادي الأهلي
وانا بحبه كلاعب مميز مقاتل داخل الملعب وامكانياته عاليه جدا
بالتوفيق ل امام عاشور وكبر مخك منهم
معاك مسانده ودعم جماهير الاهلي ".