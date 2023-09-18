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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر

صدى البلد

وجه إبراهيم سعيد نجم الزمالك السابق رسالة لدعم إمام عاشور بسبب الهجوم عليه في الفترة الأخيرة.

 

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي تويتر: "ياريت جماهير الأهلي تاخد بالها وتدعم امام عاشور لأن الحملة من جماهير الزمالك هتبقي أقوي الفترة القادمة".

 

وتابع: "‏وهتلاقي اشاعات كتيرة ده أسلوبهم وطريقتهم المعتادة في السنوات الأخيرة".

‏وأضاف :" كل الدعم ل امام عاشور لأني بعتبره افضل لاعبي مصر في الفترة الأخيرة 
‏لاعب مميز جدا وسنه صغير وإضافة كبيره للنادي الأهلي 
‏وانا بحبه كلاعب مميز مقاتل داخل الملعب وامكانياته عاليه جدا 
‏بالتوفيق ل امام عاشور وكبر مخك منهم 
‏معاك  مسانده ودعم جماهير الاهلي ".

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