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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جلسة طارئة.. النواب الليبي: 10 مليارات دينار لمعالجة كارثة درنة.. وتلقي المعونات

مدينة درنة
مدينة درنة

كشف فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عن أن البرلمان الليبي قام بعقد جلسة طارئة من أجل العمل على الأمور المتعلقة بملف الفيضانات في ليبيا، خاصة بعد ما حدث في مدينة درنة والشرق الليبي في الأيام الماضية. 

وأضاف "المريمي"، خلال تصريحات مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أجهزة الحكومة الليبية الخدمية انتشرت في مدينة درنة من أجل متابعة الأوضاع على الأرض، فضلا عن عدد من اللجان والأجهزة المختصة التي تعمل على معالجة الكارثة الإنسانية داخل ليبيا، إذ يوجد آثار واضحة على المياه والصرف والمباني. 

واستكمل مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أنه مازالت التحقيقات جارية في الفترة الراهنة من أجل معرفة المسؤول عن تفاقم أزمة مدينة درنة، وتداعيات الكارثة التي حدثت، لافتا إلى أن المجلس بالكامل قد أجمع على ضخ 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة ما حدث في مدينة درنة، فضلا عن فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي، لتلقي المعونات سواء المحلية أو الدولية. 

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