ليبيا: انهيار 11 جسرا جراء الفيضانات.. وأضرار الطرق العامة تقدر بـ50% بالمناطق المنكوبة

كشف رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور في ليبيا، اليوم الإثنين، عن انهيار 11 جسرا جراء السيول منها 2 يربطان درنة بسوسة والقبة.

وأوضح رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور في ليبيا، أن “الأضرار في الطرق العامة تقدر بـ 50% في المناطق المنكوبة”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من تفشي الأمراض في شمال شرق البلاد، حيث أودت الفيضانات بحياة أكثر من 11 ألف شخص، يمكن أن يخلق "أزمة مدمرة ثانية"، حيث أبلغت السلطات الليبية عن انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص كانوا يشربون المياة الملوثة.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان وفقا للأسوشيتد برس، إنها تشعر بقلق خاص بشأن تلوث المياه ونقص الصرف الصحي بعد انهيار سدين خلال عاصفة البحر المتوسط، مما أدى إلى تدفق جدار من المياه عبر مدينة درنة الشرقية في 11 سبتمبر. قال الهلال الأحمر في البلاد إن نحو 11300 من سكان المدينة قتلوا وفقد 10000 آخرين، ويفترض أنهم ماتوا.