اتحاد التنس: دعم السفارة المصرية بأوروجواى لمنتخب الرجال كان له مردود إيجابي

ذكر الاتحاد المصري للتنس برئاسة الكابتن إسماعيل الشافعي أن دعم السفارة المصرية بأوروجواي لمنتخب الرجال كان له مردود إيجابي على أداء اللاعبين مما ساعد على تحقيق فوز تاريخي على منتخب أوروجواي والتأهل للمباراة الفاصلة للمجموعة العالمية الأولى.

وقدم الاتحاد - في بيان اليوم /الاثنين/ - الشكر والتقدير والامتنان لسفيرة مصر بأوروجواي هالة البشلاوي وجميع أفراد السفارة المصرية بأوروجواي على المجهودات التي بذلت لتذليل كافة العقبات والصعوبات لمنتخب الرجال، وكذلك المساندة والدعم المستمر منذ وصول المنتخب حتى مغادرته.

وتأهل منتخب مصر لرجال التنس للمباراة الفاصلة بالمجموعة العالمية الأولى بكأس ديفيز بعد غياب أكثر من 36 عامًا، عقب فوزه على نظيره منتخب أوروجواي (3-1) في اللقاء الذي أقيم على مدار يومي أول أمس السبت وأمس الأحد بعاصمة أوروجواي "مونتفيدو" ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية.

وكان المنتخب الوطني قد أنهى اليوم الأول "أول أمس" بالتقدم 2-0، حيث فاز كريم مأمون على لاعب من أوروجواي بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-1 و4-6 و7-5 بالمباراة الثانية وتغلب محمد صفوت في المباراة الأولى بمجموعتين دون رد بواقع 7-5 و6-3.

وفى منافسات اليوم الثاني "أمس" فاز الثنائي محمد صفوت وأكرم السلالي على ثنائي من أوروجواي بمباراة الزوجي، والمباراة الثالثة بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4، وخسر عمر العصراوي بالمباراة الرابعة "تحصيل حاصل" بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-4 و0-6 و4-10.

وألغيت المباراة الخامسة التي كان من المقرر أن يخوضها كريم المأمون..وضمت قائمة منتخب مصر من اللاعبين (محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو العصراوي وأكرم السلالي وفارس زكريا).