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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية المصرية للاتصالات WE..المنتخب المصري للناشئين في الخماسي الحديث يتصدر جدول البطولة بـ 3 ذهبيات

صدى البلد

أحرز منتخب مصر لشباب الخماسي الحديث تحت 21 سنة 3 ميداليات ذهبية متصدرا منافسات الفرق ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث بحصوله على المركز الأول، والتي أقيمت برعاية المصرية للاتصالات WE خلال الفترة من 11 إلى 17 سبتمبر الجاري بمدينة دروسكينينكي بدولة ليتوانيا.

تأتي رعاية المصرية للاتصالات  WE لفعاليات البطولة ضمن استراتيجية الشركة لدعم وتنمية قدرات المواهب الرياضية المصرية ومساندة الفرق والمنتخبات الوطنية تماشيا مع أهداف الشركة المستمرة لتكون شريكاً فاعلاً فى كافة الأنشطة والأحداث الرياضية العالمية، وانطلاقا من إيمانها بأهمية الاستثمار في العنصر البشري  باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع المصري، وذلك بما يتناسب مع ريادة المصرية للاتصالات كأكبر وأقدم مقدم خدمات اتصالات في مصر والمنطقة.

تمكن المنتخب المصري خلال البطولة من إحراز نتائج متميزة حيث حصل على أولى ذهبيات تتابع السيدات عن طريق الزوجي المكون من ملك إسماعيل وفريدة أبوهاشم، وحصلت اللاعبات ملك إسماعيل، وأميرة قنديل، وزينة عامر على ذهبية الفرق، وحصل الزوجي المختلط معتز وائل وزينة عامر على ذهبية تتابع رجال وسيدات في ختام البطولة أمس الأحد.

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