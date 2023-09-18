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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية يؤكد الحرص على رفع كفاءة الطرق لتحقيق السيولة المرورية والأمن

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف،أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق ألاحياء لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة للمواطنين، مكلفا مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها .


وأضاف " الشريف " في بيان ، أنه تم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في 12 شارعا بنطاق حي منتزه ثان عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، موجها مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي تمثل أزمة للمواطنين وتكررت الشكاوى بشأنها.


ومن جانبها؛ أشارت مدير مديرية الطرق بالمحافظة المهندسة أمل محمود ، بأنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شوارع التالية:(شوارع متفرعة من شارع المعهد الديني "ش النصر - الزهراء - الحسن و الحسين " - شارع خلف الشيراتون المندرة بحري- بشارع المهداوي المندرة قبلي- شارع عزبة الجبل المعمورة السياحي- بشارع علي بن أبي طالب ابوقير- شارع الفاتح و شارع النهضة من شارع بورسعيد منطقة أبوقير- بشارع بنك مصر متفرع من ش بورسعيد أبوقير- بشارع بورسعيد من أمام مكتب بريد أبوقير حتي مبنى حي المنتزه ثاني القديم أبوقير - شارع عزبة الهلالية و الرحامنة مع طريق الملاحة- طريق بورسعيد امام معهد الدفاع الجوي بالمعمورة- أعمال البلاط برصيف مركز شباب المعمورة- أعمال البلاط بشارع اسكوت الرئيسي من ش مصطفى كامل الملاحة) .

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