هيئة السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد زيت خام محلي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 7 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد) .

وبحسب بيان الهيئة، على تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 1 إلى 30 ديسمبر 2023، جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 الساعة الثانية عشرة صباحا.

ويكون التقدم بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث.

باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.