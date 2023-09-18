حزب الشعب الديمقراطي: إنجازات الرئيس السيسي لا حصر لها

عقب خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، على تأييد الحزب لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعمه، قائلا إن مصر أمام لحظة تاريخية في تاريخ المنطقة والعالم العربي أجمع وليس فقط في تاريخ مصر، وكان من الطبيعي وواجب على الحزب تأييد الرئيس السيسي.

الشعب الديمقراطي يدعم الرئيس السيسي

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز" اليوم الأثنين، أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق إنجازات لا حصر لها، إذ أنه عمل على استعادة سيناء بالكامل من جديد من الإرهاب، فضلا عن التنمية الشاملة التي شهدتها فضلا عن الطرق والكباري والأنفاق وما إلى ذلك.

واستكمل رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الرئيس السيسي في عهده شهدت مصر زيادة الصوامع من 9 صوامع فقط إلى 71 صومعة دفعة واحدة، فضلا عن زيادة المساحات المزروعة في مصر بنحو 3.5 مليون فدان.

وشدد على أن مصر أصبحت واحدة الأمن والأمان في عهد الرئيس السيسي في ضوء أن العديد من الدول حول مصر شهدت تدمير شبه شامل، وعدم وجود استقرار أمني فيها، ويوجد جيوش أُبيدت في دول بالجوار، وبالتالي أصبحت مصر هي قبلة كافة الأشقاء الباحثين عن الأمن والأمان في مصر.