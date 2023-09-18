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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيكون جاهزا.. مهيب عبدالهادي يعلن خبرا سارا عن زيزو

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، سبب غياب زيزو في تشكيل ناديه الزمالك عن مباراة بيراميدز بالدوري عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وكتب مهيب عبد الهادي “غياب زيزو عن مباراة بيراميدز لتراكم الإنذارات فقط، وسيكون جاهزا للمباريات التالية”.

وتنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة الدوري الممتاز في النسخة رقم 65 بمشاركة 18 ناديا، ويتم إذاعة مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري.

وتبدأ افتتاحية الدوري الممتاز بلقاء طلائع الجيش والبنك الأهلي فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويعتبر فريق الأهلي حامل اللقب لبطولة الدوري الممتاز في النسخة الأخيرة، وتوجت 7 أندية فقط بدرع الدوري الممتاز على مدار تاريخه منذ انطلاق المسابقة في عام 1948.

وأكد هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق أن المنافسة على صدارة منافسات بطولة الدوري الممتاز سوف تكون منحصرة بين المارد الأحمر وفريق بيراميدز لافتا الي ان وضعية الزمالك صعبة وقال: اتمني دوري قوي الموسم الجديد ولكن التأجيلات سوف تؤدي إلي التقليل من المستوي الفني والبدني وهتقلل من متعه الدوري.

وأضاف “كنت اتمني يبقي في حل تاني لإنقاذ الموسم كدوري من مجموعتين وبعدين مربع ذهبي ونخلص الموسم بدري لكن للأسف محدش قادر ياخد قرار مهم في مصلحة الكرة المصرية”.

 

زيزو أحمد سيد زيزو أخبار الدوري الممتاز بيراميدز

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