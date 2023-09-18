الشباب والرياضة: انطلاق معسكرات مشواري لتدريب 120 ألفا من النشء

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عن انطلاق معسكرات "مشواري" للنشء والشباب داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية.



وأوضحت الوزارة، اليوم الاثنين، أنه سيتم تنفيذ أكثر من 1000 معسكر تدريبي للنشء والشباب من سن 10 إلى 24 عامًا تستهدف أكثر من 120 ألف مستفيد لتعليمهم المهارات الحياتية وتأهيل الشباب لسوق العمل خلال الفترة من شهر سبتمبر حتى ديسمبر القادم.



ووفقًا للوزارة، يتم تدريب المستفيدين من النشء في المرحلة العمرية من 10 إلى 14 عامًا على مهارات "التفكير الإيجابي، والأساليب التحفيزية، والتقبل، وتعلم كيفية التعلم، وتواصل المرسل والمستقبل، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، والتفكير الإبداعي، ومناطق التعلم".



فيما يتم تدريب المستفيدين في الفئة العمرية من 15 إلى 25 عامًا على مهارات "التواصل والتفكير الابتكاري واتخاذ القرار والعمل الجماعي، وكتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلة الشخصية".