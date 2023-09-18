محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ واجهة سياحية قادرة على استضافة الفعاليات الدولية

أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم /الاثنين/، أن مدينة شرم الشيخ نجحت في تنظيم أكبر المؤتمرات العالمية، مشيرًا إلى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي انعقد العام الماضي بمشاركة 70 ألف مشارك من الملوك والرؤساء والشخصيات العالمية من 120 دولة، مما يؤكد أن شرم الشيخ من أكبر الواجهات السياحية، وقادرة على استضافة الفعاليات الدولية.



وقال فودة، خلال كلمته أمام ملتقي شرم الشيخ السنوي الخامس "للتأمين وإعادة التأمين" اليوم، إن أهمية المؤتمر تنبع من التركيز على المواضيع الخاصة بصناعة التأمين، التي تستهدف رفع مستوى الصناعة وتحديثها لتواكب المعايير الدولية، وكذلك تخطي العقبات التي تفرضها المتغيرات الدولية والسياسية بأساليب احترافية تتوافق مع الأساليب العالمية لمواجهة المخاطر.



وأضاف محافظ جنوب سيناء: أن تحقيق الشمول التأميني يأتي وسط تحديات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار، وخاصة التحديات التي تواجه شركات التأمين، كما تستهدف أيضًا الشركات تحقيق أعلى معدلات التأمين الصحي الشامل والارتقاء به مع فتح فرص جديدة للشركات باستخدام الأساليب الحديثة.