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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رومانيا.. بلغاريا تعثر على حطام طائرة بدون طيار على أراضيها

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع البلغارية، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على حطام طائرة بدون طيار تحمل متفجرات في بلدة مطلة على البحر الأسود، وهو الأحدث ضمن سلسلة من الحوادث التي تنطوي على حطام على أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

 

ووفقا لما نشرته "نيويورك تايمز"، تم العثور على الحطام في بلدة تيولينوفو البلغارية بعد أسبوع من اكتشاف رومانيا لحطام على أراضيها يعتقد أنه مرتبط بالضربات الروسية على موانئ نهر الدانوب في أوكرانيا للمرة الثالثة في أقل من أسبوعين لكن بلغاريا لم تذكر المكان الذي قد يكون مصدره الحطام.

 

تقع تيولينوفو على بعد حوالي 24 ميلاً من الحدود الرومانية وعبر البحر الأسود من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، ولكنها بعيدة عن الموانئ الأوكرانية التي استهدفتها روسيا بطائرات بدون طيار وصواريخ.

 

قالت وزارة الدفاع البلغارية في بيان إنها أرسلت فريقا من البحرية في وقت مبكر من يوم الاثنين لفحص الحطام الذي تم اكتشافه خلال الليل بالقرب من رصيف القوارب. وقال الفريق في بيان لاحق إن الفريق توصل إلى أن قذيفة هاون كانت مثبتة على حطام الطائرة بدون طيار وقام بتدميرها. وأظهرت صورة من تلفزيون نوفا في بلغاريا خبراء يتفقدون الحطام على الشاطئ.

 

باعتبارهما عضوين في منظمة حلف شمال الأطلسي، تتمتع رومانيا وبلغاريا بالحماية بموجب التزام الحلف بالدفاع المشترك، والذي يعتبر الهجوم على عضو واحد بمثابة هجوم على الجميع. وتجنبت رومانيا أي إشارة إلى أنها قد تلجأ إلى المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، وهي حجر الزاوية في معاهدة الدفاع المشترك، بشأن حطام الطائرات بدون طيار.

بلغاريا دولة رومانيا أسطول البحر الأسود الروسي طائرة بدون طيار

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