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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية بريطانيا: التجارة مع مصر بلغت مليار جنيه إسترليني عام 2022

شكري وكليفرلي
شكري وكليفرلي

قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الإثنين، إن الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر آخذة في النمو، مشيرا إلي زيادة التجارة بين البلدين بأكثر من مليار جنيه إسترليني.

 

وكتب كليفرلي، عبر منصة “إكس”، “إن الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر آخذة في النمو، وفي العام الماضي، قمنا بزيادة التجارة بأكثر من مليار جنيه إسترليني”.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: “سنواصل أيضًا العمل معًا لتعزيز الأمن الغذائي”.

 

والتقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، بنظيره البريطاني جيمس كليفرلي في ولاية نيويورك الأمريكية، على هامش أعمال الدورة العامة للأمم المتحدة.

التعاون الاقتصادي والاستثمارات على رأس مناقشات وزير الخارجية ونظيره البريطاني في نيويورك

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وذكر بيان الخارجية أن شكري أكد لـ"كليفرلي" على تاريخية وإستراتيجية العلاقات بين مصر وبريطانيا، موضحا أن الجانبين ناقشا ملفات عديدة، على رأسها التعاون الاقتصادي، الاستثمارات البريطانية، الهجرة، المستجدات الإقليمية والدولية.

ويتواجد وزير الخارجية في نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزير الخارجية البريطاني مصر

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