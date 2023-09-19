اقتصاد السعودية| إطلاق ثلاث مبادرات للتنمية الزراعية في بيشة

أطلق مكتب وزارة البيئة و المياه والزراعة السعودية في محافظة بيشة ثلاث مبادرات للتنمية الزراعية، تستهدف الرفع بمستوى الخدمات والمنتجات، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية منطقة عسير في استثمار الميَّز النسبية لكل مدينة ودعمها والنهوض بها.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، جاءت أولى المبادرات مع الغرفة التجارية الصناعية ببيشة للعمل على تعزيز السياحة الزراعية من خلال توفير قاعدة بيانات للمزارع النموذجية وزيارتها لقياس مستوى تطبيقها لمعايير الجودة مع التسويق لها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وربط وتوثيق موقع المزرعة النموذجية، وكذلك الحديثة ضمن محرك "قوقل ماب" للمواقع الجغرافية مع تقديم أفكار خلاقة ونموذجية للمزارع الناشئة.

فيما تركز المبادرة الثانية مع غرفة بيشة على توفير إحصائية بالمصانع وتجار التمور بالمملكة عن طريق الغرف التجارية، وتقديم دعوات المشاركة لتجار التمور والمصانع لعام 2024م، مع الاستفادة من الخبرات السابقة للمصانع وتجار التمور والصناعات التحويلية، وتشكيل فريق عمل من الجهتين لإتمام المبادرة وعمل الاستمارات، ووضع الخطط لها ويسانده فريق عمل تطوعي.

وتركزت ثالث المبادرات مع الكلية التقنية ببيشة على تقديم برنامج خاص بالصناعات التحويلية بالمملكة لتطبيقها في المحافظة بيشة، وتنفيذ ورش عمل لرواد الأعمال بالتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم المشاريع الريادية، والعمل على طرح أفكار قابلة للتنفيذ في مجال الصناعات التحويلية والسعي لتطبيقها على أرض الواقع.