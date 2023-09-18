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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أممي: الحرب الأهلية الإثيوبية تستمر لأجيال مقبلة

الحرب الأهلية الإثيوبية
الحرب الأهلية الإثيوبية

حذر تقرير صادر من الأمم المتحدة من أن الحرب الأهلية الإثيوبية والعنف في شمال البلاد، سيستمر لأجيال قادمة بسبب الممارسات التي لم تتوقف حتى بعد توقيع اتفاق السلام بين الحكومة وجبهة تيجراي في نوفمبر من العام الماضي.

وأطلقت الأمم المتحدة اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، تحذيرا بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لازالت ترتكب في شمال إثيوبيا.

وقالت راديكا كوماراسوامي المفوصة الأممية المعنية بالأطفال والصراع المسلح إن: "ما يثير القلق بشكل خاص أن بعض هذه الجرائم لا تزال مستمرة، ولا سيما الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات من قبل القوات الإريترية في تيجراي"، مضيفة "أن الوجود المستمر للقوات الإريترية في إثيوبيا هو علامة واضحة ليس فقط على سياسة الإفلات من العقاب الراسخة، ولكن أيضًا الدعم المستمر والتسامح مع مثل هذه الانتهاكات من قبل الحكومة الفيدرالية"، بحسب ما أوردته صحيفة “أديس ستاندرد” الإثيوبية.         

وأشارت سوامي: "لقد دمرت الفظائع المجتمعات المحلية وأدت إلى تآكل نسيج المجتمع بشكل خطير، لقد قُتلت عائلات بأكملها، وأجبر الأقارب على مشاهدة الجرائم المروعة ضد أحبائهم، في حين تم تهجير مجتمعات بأكملها أو طردها من منازلهم؛ ويخشى الكثيرون العودة، والبعض الآخر غير قادر على ذلك ومن المرجح أن تستمر الصدمات، الفردية والجماعية، لأجيال عديدة".

وأضافت كوماراسوامي: "إن الحاجة إلى عملية ذات مصداقية وشاملة وذات معنى لكشف الحقيقة والعدالة والمصالحة وتضميد الجراح لم تكن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".

واستمرت الحرب بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيجراي لمدة عامين، بين نوفمبر 2020 إلى نوفمبر 2022، وانتهت بتوقيع اتفاق بريتوريا في جنوب أفريقيا، إلا أن الانتهاكات لازالت مستمرة من جانب الجيش الإريتري الذي تحالف مع الجيش الإثيوبي ضد جبهة تيجراي.

ولازال الجيش الإريتري يحتل منطقة غرب تيجراي ويرفض الانسحاب منها، على الرغم أن اتفاق وقف الأعمال العدائية بين جبة تيجراي والحكومة الإثيوبية ينص على انسحاب القوات الأجنبية، إلا أن الجيش الإريتري لم يكن طرفا في اتفاق بريتوريا.

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