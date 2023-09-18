وزير الأوقاف: نعمل على إعداد جيل شديد التميز في مجال الدعوة

أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، أن الأئمة الجدد دفعة، الشيخ محمد متولي الشعراوي، هم نخبة شديدة التميز تم انتقاؤها بعناية بالغة، وأنهم يدركون أكثر من غيرهم معنى الحق والعدل والشفافية في اختيار الكفاءات المتميزة، فجميعكم وصل بجهده، موضحًا أننا نسير في المسار الصحيح وهو الاعتماد على الكفاءات، وأن الكفاءة ولا شيء غيرها هي المعيار الوحيد للاختيار.



وأشار الوزير - خلال اجتماعه مع بالأئمة الجدد دفعة (الشيخ/ محمد متولي الشعراوي) بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة بحضور قيادات وزارة الأوقاف - إلى أهمية تجديد النية مع الله (عز وجل)، وأن تتحول الوظيفة إلى رسالة.

وأكد وزير الأوقاف أنه قد تم إطلاق اسم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، على هذه الدفعة تيمنًا بأن يكون من بينهم يومًا ما من يحقق ما حققه فضيلة الشيخ الشعراوي (رحمه الله) في زمانه.



وخلال اللقاء، طلب خمسة وثلاثون إمامًا من الأئمة الجدد العمل بمحافظة شمال سيناء خدمة للدين والوطن، وقد وافق وزير الأوقاف على طلبهم وشكرهم عليه، متمنيًا لهم كل التوفيق.