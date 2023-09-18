"ماء منهمر".. موجة فيضان الـ 100 عام تهدد العالم

العالم في انتظار موجة جديدة مليئة بالفيضانات والكوارث الطبيعية، ستصيب جميع أنحاء العالم، اثبتت دراسة جديدة أن معظم المجتمعات الساحلية ستواجه فيضانات شديدة.





وتعد الفيضانات الشديدة هي تلك التي تحدث مرة واحدة كل مائة عام، ولكن ارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن تغير المناخ سيجعلها أكثر شيوعًا، وتحدث الفيضانات الشديدة على السواحل نتيجة دفع المياه إلى الداخل بسبب العواصف والمد والجزر والأمواج، ولكن ارتفاع مستوى سطح البحر سيزيد من احتمالية تأثير هذه العوامل على المجتمعات.





ووجدت الدراسة أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيؤدي إلى زيادة في إحداث فيضان الـ"100 عام" في معظم المواقع التي خضعت للدراسة، سواء استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الارتفاع حتى نهاية القرن 21، أو إذا وصلت إلى ذروتها عام 2040 ثم انخفضت.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.