ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقات السيارات وتقطيعها وبيعها ببورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي ببورسعيد، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات السيارات وتقطيعها وبيعها.



وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، قد أكدت بمشاركة مديرية أمن بورسعيد، قيام 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وقيامهم بتقطيعها وبيعها مجزئة.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزة أحدهم سلاح ناري "فرد محلي"، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وحيازة السلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي، وأضافوا بإرتكابهم 3 وقائع بدائرتي قسمي شرطة "الشرق، المناخ"، وأرشدوا عن المسروقات.. وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

