ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتنفيذ 679 حكما قضائيا متنوعا بدمياط وأسوان

وجّه قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.



وأسفرت جهود الحملة -التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط - عن ضبط 4 قضايا إتجار، شملت كمية من مخدر الحشيش وزنت 8.5 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جراما، وكمية من مخدري الهيروين والهيدرو، و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، منهم 4 لهم معلومات جنائية.



كما أسفرت جهود الحملة، بمديرية أمن أسوان، عن ضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة، التي ضُبِط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 11.5 كيلو جراما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 6.5 كيلو جرام، والهيروين بحوزة 6 متهمين، منهم 2 لهما معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 679 حكما قضائيا متنوعا.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.



وأسفرت جهود الحملة -التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط - عن ضبط 4 قضايا إتجار، شملت كمية من مخدر الحشيش وزنت 8.5 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جراما، وكمية من مخدري الهيروين والهيدرو، و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، منهم 4 لهم معلومات جنائية.



كما أسفرت جهود الحملة، بمديرية أمن أسوان، عن ضبط 6 قضايا إتجار في المواد المخدرة، التي ضُبِط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 11.5 كيلو جراما، وكمية من مخدر البانجو وزنت 6.5 كيلو جرام، والهيروين بحوزة 6 متهمين، منهم 2 لهما معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 679 حكما قضائيا متنوعا.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.