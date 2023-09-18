أول رد فعل من زيزو بعد غيابه عن قائمة الزمالك أمام بيراميدز

نشر أحمد سيد زيزو مقطع فيديو له خلال تواجده داخل صالة جيم وهو يستعد للموسم الجديد ، عبر حسابه الشخصي انستجرام.

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، سبب غياب زيزو في تشكيل ناديه الزمالك عن مباراة بيراميدز بالدوري عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وكتب مهيب عبد الهادي “غياب زيزو عن مباراة بيراميدز لتراكم الإنذارات فقط، وسيكون جاهزا للمباريات التالية”.

وتنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة الدوري الممتاز في النسخة رقم 65 بمشاركة 18 ناديا، ويتم إذاعة مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري.

وتبدأ افتتاحية الدوري الممتاز بلقاء طلائع الجيش والبنك الأهلي فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.