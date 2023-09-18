4 ملايين دولار .. تعرف على مكافأة الفرق المشاركة في الدوري الأفريقي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن مكافآت الفرق المشاركة في الدوري الافريقي لكرة القدم .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" رسمياً - الإعلان عن مكافآت الفرق المشاركة في الدوري الافريقي لكرة القدم :

- البطل يحصل على 4 ملايين دولار.

- الوصيف يحصل على 2 مليون و 800 ألف دولار.

- تحصل الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي على مليون و700 ألف دولار.

- تحصل الفرق المشاركة في دور الثمانية من البطولة على مبلغ 900 ألف دولار".



يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى أولى مبارياته ضمن منافسات دوري السوبر الإفريقي.